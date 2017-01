Manuel Valls était à Liévin, Jean-Luc Mélenchon était à Tourcoing, Emmanuel Macron à Nevers et François Hollande dans son Fief Correzien. L'occasion pour Quotidien de faire un petit tour de France de battre la campagne et ils n'étaient pas les seuls. C'était une véritable armée de micros et de caméras qui attendaient l'ancien ministre de l'économie. Un Emmanuel Macron toujours aussi habitués aux montées d'adrénaline.