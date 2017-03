Ils sont fans de Macron !  

Quand les opposants d'Emmanuel Macron parlent de lui attention ca souffle sévère. Quotidien a compilé tous les noms d'oiseaux en une vidéo. Attention ca fait mal. Evènement : Emmanuel Macron est ce soir sur le plateau de Quotidien. OVNI de la Présidentiel, son positionnement "ni de droite ni de gauche" attire de plus en plus de curieux à défaut d'une franche adhésion. Ses meetings sont complets mais les errements autour de son programme ont parfois désorienté ou désarmé ses adversaires. Alors qu'ils sont nombreux au PS a être tenté par le leader d'"En Marche !" à Droite aussi, la question d'un ralliement se pose face aux affaires de Fillon et à une droitisation de sa campagne. Celui qu'on reproche souvent d'être le candidat des média répond à toutes les questions de Quotidien.