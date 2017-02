Fantastico Negrito - "The Nigga Song" en live dans Quotidien (exclu web)  

Ce soir la scène de Quotidien accueille le gagnant du Grammy Award du meilleur album Blues de l’année, Fantastico Negrito. Du blues à la soul en passant par le R'n’B, le hip hop, le rock ou le jazz, il trouve l’inspiration dans les milles vies qu’il a déjà vécues : son enfance difficile dans une famille de musulmans orthodoxes, sa jeunesse thug life entre deal, bastons, gun, et drogue. Puis, trois semaines dans le coma en 2000 à cause d’un accident de voiture. Aujourd’hui, ce musicien miraculé est la voix de la black music. Fier défenseur de la cause noir au Etats-Unis, sa musique est à la fois un hommage aux légendes du blues et un miroir sur le quotidien des afro-américains.