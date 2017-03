Fashion J'adore - Les fashions énervent tout le monde  

La fashion week n’en finit pas d’aller et de venir dans la capitale. Cette fois-ci, ce sont les défilés prêt-à-porter. Et le coup d’envoi, c’était hier, demain ou aujourd’hui, bref on ne sait plus trop. On a pu y voir des looks très bestioles, de maille transparente, des Miss France, mais aussi des guests avec Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Asap Rocky, Kate Moss, Fanny Ardent mais c’est surtout avec Béatrice Dalle qu'on a bien accroché. Le monde de la Fashion a aussi défié les automobilistes parisiens.