Fashion week : un vrai village gaulois  

Heureusement, il existe en ce moment un petit village, en plein Paris... Une petite bulle protégée du marasme de l’actualité politique : le monde merveilleux de la mode… On fait un point Fashion Week. Chez Rick Owens, on a croisé Alicia Keys et Nikki Minaj. Elles nous ont fait penser à ça : Les stars américaines sont-elles raccord avec leur président orange ? Le meilleur du cinéma français était au défilé Chloé avec les actrices de « Divine ». Mais aussi Isabelle Huppert, César de la meilleur actrice, la sœur de Beyoncé, Solange Knowles, était là aussi avec des photographes à fond..