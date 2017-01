Les "Faucheurs de chaises" passent en justice  

Face à l'évasion fiscale des banques, certains font preuve d'imagination comme Jon Palais. Ce jeune homme de 37 ans a décidé de se rendre dans les agences bancaires de voler les chaises avec un slogan simple : "rendez nous les milliards, nous rendrons les chaises". Une action qui la amené au tribunal où il risque risque 5 ans de prison et 75000 euros d’amende. Valentine Oberti a rencontré ce militant qui a rallié à sa cause des anonymes, mais aussi des candidats à l’élection présidentielle comme Yannick Jadot pour les écolos ou Philippe Poutou pour le NPA et dont l'avocat est Eva Joly.