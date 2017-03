Fillon et Macron se font tailler un costume par Marc Beaugé  

Dimanche le Journal du Dimanche a fait des révélations croustillantes : entre 2012 et 2016, François Fillon a commandé pour 35 500 euros de costumes, tout ça payé en liquide. Et en février dernier, un "ami" lui a payé deux autres costumes pour un montant de 13 000 euros. Total : 48 500 euros de costumes. Marc Beaugé, notre expert mode, revient sur cette affaire et enquête sur Arnys, l'un des tailleurs les plus demandé de la place de Paris. L'occasion aussi de revenir sur le look et les habitudes vestimentaires d'Emmanuel Macron.