Si vous avez regardé la télé hier, impossible d’y échapper. François Fillon au Trocadéro. Oui, on a assisté au discours de Fillon, mais aussi à toutes les interventions qui l’ont précédé à la tribune. Et on s’est rendu compte qu’ils oubliaient de couper le micro entre chaque discours. Et on en apprend de belles quand les micros sont ouverts.