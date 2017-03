FillonGate : Ils ont vingt ans, engagés mais déboussolés...  

Ils ont une vingtaine d’années, ils sont engagés auprès de François Fillon, ils veulent que la droite s’installe à l’Elysée en mai prochain. Mais aujourd’hui, ils sont surtout désespérés. Voici les invités du jour. Victoire Mathot, 26 ans, l’une des responsables des jeunes avec Bruno Le Maire, puis membre du bureau national des Jeunes avec Fillon, a claqué la porte hier matin et de signe aujourd’hui le communiqué des « Jeunes avec Fillon » qui réclame le retrait de François Fillon… Cédric Rivet-Sow, 22 ans, le Président des Jeunes avec Fillon, lui ne lâche rien et n’est pas d’accord : il soutient encore et toujours François Fillon. Edouard Amar, 22 ans soutient Fillon depuis le début.. mais l'a lâché hier.