Cabaye, Mandanda, Renard : ces footballeurs qui votent Macron  

Qui a dit que les footballeurs ne s’intéressaient pas à la politique. Parmi les métiers qui voteraient Macron, les footballeurs sont de plus en plus nombreux. Wendie Renard, capitaine de l'équipe féminine de France a, elle, assisté au meeting de Lyon.Lors du meeting londonien du leader de "En Marche !" on pouvait retrouver Yohan Cabaye ou Steve Mandanda. Azzedine Ahmed-Chaouch, a rencontré l'ancien milieu de terrain du PSG pour discuter avec lui de son engagement auprès d'Emmanuel Macron, plus que les mesures, c'est la personnalité qui semble lui plaire.