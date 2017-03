François Asselineau : l'OVNI de la Présidentielle  

Hugo Clément, quant à lui, s'est intéressé à François Asselineau. 59 ans, diplômé d’HEC et de l’ENA, ancien haut fonctionnaire proche de la droite, il a travaillé notamment avec Charles Pasqua et Jacques Chirac et il a créé son propre parti l’UPR il y a 10 ans. En 2012, il avait eu 17 parrainages, et n’avait donc pas pu se présenter. Mais cette fois, il vient d’obtenir ses 500 parrainages et il y aura donc un bulletin avec son nom le 23 avril prochain au premier tour. C’est très sérieux, et ces derniers jours, il a fait d’ailleurs le tour des grands médias.