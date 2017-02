François Baroin, plan B de François Fillon ?  

Paul Larrouturou et Pierre Le Baud se sont rendus à Toulouse pour suivre François Baroin lors d'un meeting de soutien pour François Fillon. 500 personnes sont venues écouter l'ancien Ministre de l'Economie et actuel Maire de Troyes, dont certains disent actuellement qu'il pourrait être le plan B de François Fillon. Mais les militants ont-ils été réellement convaincus par sa prestation à Toulouse ? Pierre et Paul ont mené l'enquête. Extrait de Quotidien - Vendredi 17 février 2017