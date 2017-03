Frànçois & the Atlas Mountains - "Tendre est l'âme" sur Quotidien  

Ils reviennent avec un 4ème album très attendu. Enregistré à Bruxelles, en plein cœur de l’Europe et des métissages, c’est toujours aussi pop, poétique, sincère mais particulièrement marqué par les événements de 2015 et les sujets d’actualité. Frànçois & the Atlas Mountains est le groupe de pop français le plus novateur de ces dernières années et leur musique est définitivement engagée. Ils sont avec nous ce soir. Voici Frànçois & the Atlas Mountains avec « tendre est l’âme ». Nouvel album « Solide mirage » est disponible partout. En concert du 22 au 24 mars à La Maroquinerie.