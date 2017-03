François Fillon en a rien à foutre ... et il n'est pas tout seul  

Depuis aujourd’hui, la campagne française est entrée dans une nouvelle ère.L’ère qu’au bureau, nous avons appelé « l’Ere du rien à foutre ». Après Macron et son non programme, la gauche qui fait tout pour perdre et Marine Le Pen et ses casseroles, c'est maintenant François Fillon qui décide lui de de se contredire en restant candidat des Républicains malgé le bourbier juridique dans lequel il est enlisé. A ce demandé qu’est ce qu’on a fait pour mériter ça ? Qu’est ce que la France a fait pour mériter des candidats comme ça ? Qu’est ce qu’on a fait pour avoir une campagne aussi pourrie que ça ? Après une période noire pour la France, traumatisée par des attentats monstrueux à Paris, à Nice. On pensait qu’ils seraient à la hauteur. A la hauteur de ce qu’on a vécu. Ils n’en ont rien à foutre.