La conférence de presse d'hier midi a-t-elle ressoudée les Républicains et les électeurs autour de François Fillon ? Hugo Clément est à Nîmes pour suivre le Meeting de l'ancien Premier Ministre. Alors que de nombreux parlementaires et élus de Droite commencent à le lâcher comment réagissent les électeurs et les proches de Fillon.