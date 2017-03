François Fillon se prend une veste ... matelassée  

Pour Marc Beaugé, expert mode de Quotidien, l'une des vedettes de la campagne présidentielle c'est la veste matelassé de François Fillon. Un must have fashion qu'on a vu dans le Nord, au salon de l'Agriculture ou même au Trocadero. Quotidien nous donne des infos sur cet outfit caractéristique mais très vintage du candidat de la République. Marc Beaugé revient sur la fashion look coté meeting du Trocadero, un festival de couleur et de choix fashion parfois discutable.