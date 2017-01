Hugo Clément est au Mali, sur une base militaire française à Gao. il accompagne François Hollande qui est venu saluer les soldats engagés dans l’opération Barkhane et participer au 27ème sommet Afrique-France. Au programme à Bamako : des rencontres avec 35 chefs d’Etat africains, pour parler sécurité, économie et développement. Et ce sera sans doute le dernier déplacement en Afrique de François Hollande ‘président’.