Dans 100 jours un nouveau locataire fera son entrée à l'Elysée, mais aussi pour François Hollande et on sent déjà que le Président Hollande est en train de choisir sa petite musique de fin. C'est très important une musique de fin, c'est le sentiment que l'on laisse au spectateur au moment où il quitte la salle. Quotidien a testé plusieurs musiques pour soigner sa sortie