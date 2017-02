Gaspard Koenig, un libéral totalement libéré  

En France, il y a les conservateurs et les libéraux et comme on dit souvent "conservateurs sur les questions de société » sont « libéraux sur les questions économiques" ou plus rare "des libéraux sur les questions de société » sont « conservateurs sur les questions économiques". Gaspard Koenig lui est libéral sur absolument tout les sujets. Ce normalien, agrégé veut pulvériser les tabous : légalisation du cannabis, la GPA, la dépénalisation de la prostitution, il est aussi contre la surveillance étatique, l’état d’urgence. Un profil atypique qui fait même l'acteur pour Jackie, le biopic sur Jackie Kennedy porté par ?Natalie Portman.