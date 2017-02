"La Gaule" : le virus de l’ego-trip commence à toucher tout le monde  

J-73 avant le premier tour de l’élection présidentielle. « Qui fait quoi aujourd’hui ? ». La réponse est juste après notre jingle « La Gaule ». La campagne s’accélère… Dans deux mois, c’est la grosse bagarre… Les candidats sont prêts à en découdre ! Enfin, presque... On adore les jingles de la chaîne YouTube de Philippe Poutou. Oui oui, on est bien sur de la musique de Teknival. La mauvaise idée du jour nous vient de Benoît Hamon en visite dans une station de métro en plein travaux. Vraiment super, le message est bien passé ! La vidéo bijou du jour c’est celle-ci. Michèle Alliot-Marie qui prend le thé avec sa bonne copine l’actrice belge Alexandra Vandernoot, Et enfin, il y a un truc qui nous turlupine dans cette campagne, c’est le degré d’ego-trip qu’on est en train d’atteindre… Du jamais vu !