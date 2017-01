Globes de Cristal : "une Soirée HAALLLUCCINNNANNNNTEE"  

L’Amérique a les Golden Globes mais en France, on s’laisse pas faire… On a les Globes de Cristal. C’était hier… Boum ! Une soirée de remise de Prix animée par Estelle Denis et Artus. Comme pour toute soirée qui se respecte, il y a un Président d'honneur... Il s'appelle Olivier Dassault.. oui ! Vous avez bien entendu Olivier Dassault. Le fils de ... Celui qu'on invite dans les émissions politiques, le patron de presse, le député qu'on sollicite pour parler de tout... ou de rien ... Surtout quand il ne vient pas...