Going to Brazil : Une bande de filles qui vit une aventure de mecs  

Il y avait « L’homme de Rio » avec Jean-Paul Belmondo, c’était dans les années 60. Plus récent, il y a eu « OSS177 – Rio ne répond plus » avec Jean Dujardin. Que des mecs. Il fallait bien 4 filles pour contrebalancer toute cette testostérone à Rio. Ca s’appelle « Going to Brazil ». « Going To Brazil » : le pitch, 3 copines invitées au mariage de leur meilleure amie (un peu parfaite et énervante) au Brésil. Arrivées sur place, sans le faire exprès, elles tuent accidentellement un jeune homme. Voici Vanessa Guide, Alison Wheeler, Margot Bancilhon et Philippine Stindel.