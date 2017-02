Ils ont 20 ans. 20 ans d’existence. Leur dernier album s’est déjà vendu à 400 000 exemplaires… Ils jouent tout le temps « complet », ils sont français et le monde entier se les arrache…La bible du rock « Metal Hammer » les a récemment désignés « groupe de métal le plus important au monde »… Ils sont sur la scène de Quotidien et en concert les 1er et 2 Avril à L’Olympia.