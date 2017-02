Gojira : ils sont français, nominés aux Grammy Awards  

Ils ont 20 ans. 20 ans d’existence. Leur dernier album s’est déjà vendu à 400 000 exemplaires…Ils jouent tout le temps « complet », ils sont français et le monde entier se les arrache…La bible du rock « Metal Hammer » les a récemment désignés « groupe de métal le plus important au monde »… Et pourtant, ils ne passent quasiment jamais à la télé… Dans 10 jours, ils seront aux Grammy Awards, mais juste avant ils sont sue la scène de Quotidien. Voici les Gojira…