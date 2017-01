La Golden Shower de Donald Trump émoustille les médias français  

C'est le scandale politico-sexuel de la semaine, les supposés frasques sexuels de Donald Trump. Quotidien a essayé de savoir comment les médias français avait parlé de ce "Golden Shower Gate" ? Et surtout, avec quels mots ? Et autant vous le dire, personne n'a prononcé les mots "Golden Shower". Les chaînes infos ont fait les prudes, contrairement aux chaines US où on n'avait une description plutôt complète de cette acte sexuel vraiment pas comme les autres.