Ce soir on reçoit un jeune rockeur qui vient de partout à la fois : Ses parents sont originaires d’ici, en Guinée, il a grandi au pays basque espagnol, et aujourd’hui il vit à Londres. et il envoie du lourd ! Textes engagés, riff de guitare furieux, Gutxi Bibang est influencé par son multiculturalisme et le rock des années 60. Voici sur la scène de Quotidien Gutxi Bigbang avec "Better Alone"