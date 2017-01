Guy Bedos joue les trouble-fêtes chez Arnaud Montebourg  

Ce soir Quotidien revient sur les derniers meetings des candidats à la Primaire de Gauche, Valentine oberti était au meeting d'Arnaud Montebourg. C'est dans le Gymnase Jean Jaurès qu'Arnaud Montebourg a réuni plus de 2000 de ses soutiens dont certains prestigieux comme Aurélie Filipetti ou Guy Bedos. Et c'est une déclaration de ce dernier au sujet des femmes et des musulmans qui quelque peu refroidi l'ambiance. Une phrase pas du tout prévu qui a mit dans l'embarras le staff du candidat.