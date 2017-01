Qui aurait cru que sous un même emballage… Il y avait… 2 twix ? Manuel Valls, Benoit Hamon. Benoit Hamon, Manuel Valls, il n'y a pas si longtemps, on les confondait. La pub dit : « Aujourd’hui, ils ne partagent plus rien sauf un emballage ». Alors Benoit Hamon, vous ne partagez plus rien avec Manuel Valls ?