Handball : Qui ne saute pas n'est pas Français !  

Ils ont tremblé. On a tremblé. Au terme d'un match tendu, l'Equipe de France a gagné son ticket pour la demi-finale dans une salle gonflée à bloc... 28.000 supporters à fond derrière les bleus. Et un score serré : 33-30. Une première mi-temps où les équipes se sont" reniflées"... Et, forcément, comme à chaque fois, l'une des deux cède.. Et ce soir, ce sont les suédois qui ont cédé face à une Equipe de France solide en défense... Rendez-vous jeudi prochain à partir 20H45 pour la demi finale. L'adversaire ? la Slovénie ou le Qatar ....