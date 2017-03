On reçoit ce soir un rockeur qui va vous faire voyager dans le temps et dans l’espace : Hanni El Khatib. Ce Californien / palestinien / Philippin aime le rock à l’ancienne : cheveux gominés, guitares vintages, voitures mythiques : tout rappelle les 60’s mais sa musique est très actuelle, engagée et féroce. Voici Hanni El Khatib avec « mango & rices »