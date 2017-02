Rencontrés sur les bancs de l'école d'architecture, Elodie et Hadrien produisent depuis 2014 une electro-pop sombre et délicate sous le nom d'Holy Two. Révélé lors des Inrocks Lab, et repéré lors du Printemps de Bourges, les deux lyonnais reprend la route avec une nouvelle tournée et des nouveaux morceaux. Sur le plateau de Quotidien et en exclu sur MYTF1 ils interprètent "Undercover Girls".