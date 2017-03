Des hommes du GUD autour de Marine Le Pen  

Ils font partie de l'équipe parallèle qui entoure Marine le Pen. Ils sont plusieurs, certains viennent du Gud, d’autres pas. Et aux GROS événements, ils sont bien là. Comme pour LE lancement de la campagne de Marine Le Pen à Lyon, début février. On a donc croisé Frédéric Chatillon, renvoyé au tribunal pour escroquerie dans l’affaire Jeanne/Riwal qui concerne le financement des législatives 2012. Et en attendant son procès, il continue de gérer les prestataires de la campagne de Marine Le Pen. A la pause clope également : Nicolas Crochet, l’expert-comptable des campagnes du FN. Lui aussi : renvoyé en correctionnelle dans l’affaire Jeanne /Riwal. Enfin, au bar, il y avait aussi Axel Loustau. Lui c’est pareil : renvoyé en correctionnelle pour escroquerie. Aujourd’hui, il est conseiller régional d’Ile-de-France, et devrait être investi pour les législatives