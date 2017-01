Les 4 Q - Les français moins cons que leurs hommes politiques  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Depuis mardi, on attend le bouleversement du jeu politique par Nicolas Dupont Aignan. (Tic tac tic tac). On pense qu’il y a eu un frémissement ce matin sur BFMTV. Et le truc avec Nico, c’est que ce n’est pas des gros sabots qu’il a… C’est carrément des péniches qu’il a au pied.