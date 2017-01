Hugo Clément à Vegas avec Fillon  

C’est le Salon International des geeks. Le C.E.S, ça existe depuis 50 ans et c’est 20.000 nouveaux produits et 200.000 mètres carrés d’exposants… dont 300 start-up françaises….C’est le salon des innovations de demain. Bref ! C’est donc le comble du cool de s’afficher au C.E.S pour les politiques. Depuis deux ans, c’est l’ancien ministre Emmanuel Macron qui squatte le salon. Et cette année, campagne oblige, c’est Fillon qui est à Végas. Hugo Clément l'a suivi.