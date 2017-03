Hugo Clément : l'union retrouvée.. Ou pas au meeting de Fillon  

On rejoint tout de suite Hugo Clément à Orléans au meeting de François Fillon. Deux leçons à retenir. Habituellement, quand le candidat se déplace en province, l’équipe de campagne organise durant la journée une sortie.. Mais comme la-dite l’équipe est décimée.. Rien n’a pu être organisé. Hier, le Comité des républicains a affirmé son soutien au candidat. On s’attendait à les voir nombreux aujourd’hui pour symboliser l’union retrouvée.. Et bien c’est pas le cas…