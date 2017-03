Présidentielles 2017 : les militants de Fillon ont vu la vierge  

Hugo Clément ne quitte plus François Fillon. Hier, il était avec Clément Brelet et Boris Balducci à son meeting à Orléans. Un meeting expéditif, à peine une demi heure de discours, Mais bon, tout ça, François Fillon s’en fout, de toute façon, il peut compter sur l’aide du ciel (Tiens, encore un). Alors on s’est posé une question hier : qui sont les gens, les militants, qui viennent encore soutenir le candidat de la droite ? On a interrogé au hasard 50 personnes à la fin du meeting. On a croisé 4 agriculteurs, 2 chauffeurs routiers et un chômeur. Mais le reste, c’était ça.