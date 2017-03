Les Papys du Rap sont de retour ! Après 30 ans de carrière le groupe Marseillais a toujours des choses à dire et à rapper. Avec Rêvolution, leur huitième album, 20 ans après le classique "Ecole du micro d'argent' Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et Kephren continuent de tracer sa route, toujours mobilisé, toujours sensible, toujours revendicatif. Ils sont ce soir les invités de Quotidien.