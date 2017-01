Inauguration Day : le film de la journée (2/2)  

Donald Trump est le nouveau Président des Etats-Unis. Il a prêté serment tout à l’heure… Donald Trump succède au 44ème Président : Barack Obama…Comment s'est déroulée cette journée "historique" ? Elle a commencé par un office religieux à l’église St John près de la Maison Blanche… Ensuite, Barack et Michelle Obama ont accueilli Donald et Melania Trump à Maison Blanche pour boire un thé… Et les deux couples sont allés ensemble au Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès… La cérémonie a débuté vers 9h30 heure de Washington...