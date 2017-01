Inauguration Day : le monde de Trump, un monde binaire  

Barack Obama n’est plus Président des Etats-Unis depuis une heure…. Donald Trump est le nouveau Président des Etats-Unis. Il a prêté serment tout à l’heure. Comment s’est passé La journée d’investiture de Donald John Trump ? Qu’a-t-il promis aux américains dans son discours? Qu’ont bien pu se dire le Président sortant et le Président élu ? Comment se sont déroulées les manifestations anti-trump ? C’est quoi le style Trump ? C’est qui Donald Trump? Bon, vous l’aurez compris, ce soir on fait une émission spéciale INAUGURATION DAY dans Quotidien