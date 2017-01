Investiture de Donald Trump J-1 : Trump, ce vrai twittos  

A quelques heures de l'investiture de Donald Trump, les célébrations ont déjà commencé comme au cimetière militaire d’Arlington où l'on attend le nouveau Président des Etats-Unis et son Vice Président. Pendant ce temps là Donald Trump continue de tweeter, c'est même un problème tant son usage immodéré du célèbre réseau social pose de sérieux problème de sécurité intérieur. Trump poste tellement ce qui lui passe par la tête qu'il pourrait déclencher une guerre mondiale depuis sa salle de bain. Malheureusement quand le Président US tente le coup de com, à l'image de cette photo pas très naturel de lui en train d'écrire son discours on y croit pas du tout.