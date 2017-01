Investiture de Donald Trump J-3 : L'ombre de Martin Luther King  

Dans trois jours, la première puissance mondiale aura un nouveau Président, Donald Trump. Les cérémonies d'investitures commencent après-demain et les services sociaux ont déjà tout prévu, des répétitions de la parade à la simulation d'une attaque sur le Président. Mais ce dont tout le monde parle c'est une affaire de toilettes portatives. 2000 seront installés devant le capitole, problème elle porte le prénom de Donald Trump "Don John". Plus sérieusement, hier était le Martin Luther King, Martin Weill revient sur ces journées par comme les autres aux Etats-Unis et qui prend un sens nouveau à quelques heures de l'investiture de Donald Trump