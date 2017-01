Investiture de Donald Trump : Vive la fête  

Vendredi soir, Quotidien suivait l'investiture de Donald Trump. Comme Yann Barthès a rendu l'antenne à 22h, il revient sur ce qui s'est passé après. C'est à dire l'arrivée à la Maison Blanche, les parades souvent kitsch, et un Donald Trump plutôt content qui met des pouces à tout ce qu'il voit, un peu comme sur YouTube. Il y a eu aussi l'étape des Bals et sa traditionnel danse. Si vous aimez le glamour, l'élégance et Danse avec les stars passez votre chemin, on n'a rarement vu plus coincé...