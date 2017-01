J-20 avant les primaires de la gauche. Benoit Hamon est candidat et il inaugure ce soir notre série "d’invité primaire". Le 16 août dernier sur France 2, il se lançait dans la course… Depuis il a fait la tournée des médias avec plein d’interviews. Le nouveau Benoit Hamon est arrivé. Plus sobre, sérieux, long… Très long… Va savoir pourquoi ? Il est long et austère pour ressembler à Fillon… Le Fillon de gauche, c’est lui…