Iris Mittenaere, Miss Univers 2017 de retour en France  

Irisa été sacrée Miss Univers fin janvier à Manille, aux Philippines, un évènement qui ne s’était pas produit pour une Française depuis 64 ans. Depuis, Elle n’arrête pas, elle fait la tournée des médias américains, elle vie dans un appartement de la 5ème avenue à New York avec vue sur Central Park, et elle est enfin de retour votre avion s’est posé il y a quelques heures à Paris. Quotidien sur l'historie un peu folle d'une jeune Miss Nord Pas de Calais élue plus belle femme du Monde.