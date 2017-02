Jean-Luc Mélenchon va nous scotcher avec un meeting holographique !  

Ce week-end, Lyon se transforme en capitale politique du pays. Marine Le Pen y sera pour ses « Assises Présidentielles », Emmanuel Macron va tenir un meeting géant devant 10.000 personnes, et Jean-Luc Mélenchon doit présenter une PREMIERE mondiale, un évènement qui va tous vous «SCOTCHER»: un meeting holographique ! Pour l'occasion, il sera physiquement à Lyon et il aura son hologramme à Paris. Et hier, Azzedine a pu assister, en exclusivité à la répétition générale.