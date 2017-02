En meeting - Jean-Luc Mélenchon : Les militants voient double  

Azzeddine a suivi Jean-Luc Mélenchon. On le rappelle, Mélenchon, a choisi de faire un meeting-hologramme à Lyon pour parasiter Marine Le Pen. Donc il a voulu faire les choses en grand. En clair, Mélenchon ne peut pas se louper. Pour l'hologramme, il y avait une énorme curiosité, avec des journalistes venus de partout. Ca c'est pour la forme. Et pour le fond, Il a déroulé son programme anti-capitaliste et écologiste, et surtout il a attaqué ses adversaires. En revanche il n'a jamais prononcé le nom de Benoit Hamon. Mais a évoqué la question d'un rapprochement des deux candidats, mais de manière assez vague.