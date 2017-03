Jennifer Beals : what a feeling...  

On reçoit ce soir une américaine, une femme engagée, une actrice qui a joué dans des films et des séries cultes comme « Flashdance » ou « L World »… Elle est dans la nouvelle série produite par Luc Besson pour NBC : « Taken ». « Taken » a été diffusé il y a quelques jours sur NBC et ça a cartonné… 7 millions de téléspectateurs… en France, c'est à partir du 10 mars sur la plateforme SFR PLAY…Voici Jennifer Beals…