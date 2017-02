Si vous avez aimé « Shining » ou « Le sixième sens », vous allez aimer « Dans la forêt » qui sort mercredi prochain. Un film français qui réussit dans l’angoisse, c’est pas tous les jours. Voici un père qui fait peur et un fils qui a un don : Jérémie Elkaïm et Timothé Vom Dorp … Le film s’appelle « Dans la forêt », il est réalisé par Gilles Marchand et il est produit par Jérémie Elkaim.