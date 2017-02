Jeremy Kapone - "Aquarium Tuba-Tuba" en live dans Quotidien  

Vous l'avez probablement découvert en 2009 en musicien rebelle dans le film générationnel « LOL » Aujourd’hui, Jeremy Kapone a 26 ans et se consacre entièrement à la musique en solo : des sonorités rock et pop, des textes soignés, poétiques, un franc parlé et une attitude nonchalante.Il interprète "Aquarium Tuba-Tuba", en live, dans Quotidien. Extrait de Quotidien - Mardi 14 février 2017 - TMC