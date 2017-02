Jeremy Kapone - "Ton coeur, ton âme et tes dix doigts" en live dans Quotidien (exclu web)  

Vous l'avez probablement découvert en 2009 en musicien rebelle dans le film générationnel « LOL » Aujourd’hui, Jeremy Kapone a 26 ans et se consacre entièrement à la musique en solo : des sonorités rock et pop, des textes soignés, poétiques, un franc parlé et une attitude nonchalante.Il interprète en exclusivité pour MYTF1 "Ton coeur, ton âme et tes dix doigts", en live, dans Quotidien. Extrait de Quotidien - Mardi 14 février 2017 - TMC